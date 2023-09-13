Две маленькие дочери потеряли отца: на фронте погиб защитник из Кировоградской области

В Краматорском районе Донецкой области лег украинский воин Максим Николенко. Мужчину не дождалась жена и две дочери.

О гибели защитника сообщил председатель Помощнянского общества Николай Антошик. Бойцу было всего 30 лет.

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На фронте погиб защитник из Кировоградской области

Максим Николенко до полномасштабной войны работал железнодорожником. Защитнику 1 ноября должно было исполниться 31. В октябре прошлого года его мобилизовали. Он служил в должности стрелка-санитара.

Двое малолетних дочерей остались без родного отца… От имени всего общества выражаем соболезнования родным и близким. Никакими словами не утолить нестерпимую боль и не залечить раны в душе. Вечная светлая Память о мужестве и отваге защитника останется в наших сердцах!

– отметил Николай Антошик.

Военный погиб 5 сентября во время выполнения боевого задания в районе поселка Новодонецкое Краматорского района.

Болезненные потери Украины

Еще одна трагедия в Краматорском районе произошла 29 августа. Тогда в результате столкновения двух вертолетов погибли шесть пилотов из 18-й отдельной бригады армейской авиации имени Игоря Сикорского. Начальник прессслужбы Восточной группировки войск ВСУ Илья Евлаш отметил, что их вертолеты находились на боевой задаче.

В боях против российских окупантов погиб украинский воин из Одесской области Эдуард Ращук с позывным "Дед". Осенью 2022 года его лично наградил Владимир Зеленский орденом "За мужество" ІІІ степени. Глава Общественного совета при Одесской ОВА Сергей Братчук рассказал, что "Дед" воевал против захватчиков в рядах подразделения "Химера" в составе 126-й бригады Сил территориальной обороны ВСУ.

В Житомирской области 25 августа погиб известный украинский пилот-истребитель из позывным "Джус". Он служил лётчиком истребителя МиГ-29 в составе 40-й бригады тактической авиации. "Джус" был одним из легендарных "призраков Киева", буквально "выбивал" для Украины F-16, защищал аэродром от ДРГ и стал героем книги.

Редакциявыражает искренние соболезнования родным и близким погибшего защитника.