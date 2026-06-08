Трагическое известие сообщил мэр Тернополя Сергей Надал. Он рассказал о гибели на фронте трех горожан.

Смотрите также Был человеком чести и большого сердца: на войне погиб Александр Любарец

Что известно о павших защитниках из Тернополя?

Среди них – Андрей Стоцкий. Мужчина погиб в Курской области во время выполнения боевого задания. Воин считался пропавшим без вести с 21 ноября 2024 года.

"Он мужественно защищал Украину до последнего вздоха", – написал городской голова.

Не полагайтесь на случай в ленте Добавьте 24 Канал в избранное в Google

Добавить

Также на Курщине во время выполнения боевого задания погиб Тарас Королишин. Защитник считался пропавшим без вести с 27 декабря 2024 года. Ему было 43 года.

6 июня на Сумщине за Украину погиб другой уроженец города – Игорь Бондарь.

"Каждый павший воин – это невыразимая потеря для Тернополя", – отметил Надал.

Потери Украины в войне против России: последние новости

На войне погиб Виталий Цокур – бывший юрист Центра противодействия коррупции и основатель ОО "Осяжный горизонт". Он занимался реформой СБУ и еще до полномасштабной войны вступил в тероборону. С первых дней вторжения Виталий защищал Украину на фронте, служил в ССО, прошел тяжелые бои и получил награды за выполнение боевых задач. В ЦПК вспоминают его как принципиального человека и идеалиста, который верил в изменения в Украине.

На фронте погиб старший сержант Игорь Никитенко, который защищал Украину еще с 2014 года. Тогда 19-летний боец добровольцем присоединился к батальону "Сич" и с тех пор более 10 лет воевал против России. Побратимы вспоминают его как мужественного воина, который даже после ранений возвращался на фронт. Игорь Никитенко погиб 2 июня 2026 года в возрасте 30 лет. У него остались жена и двое детей.

Украина потеряла еще одного защитника – на фронте погиб Ярослав Коваль по кличке Гром. Более двух лет он считался без вести пропавшим, и только в 2026 году его тело удалось вернуть в Запорожье. Ярослав стал на защиту Украины в 2022 году. До войны его знали как казака и инструктора школы "Спас", где он учил детей и молодежь сабельному бою и казацким традициям.