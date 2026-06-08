Трагічну звістку повідомив мер Тернополя Сергій Надал. Він розповів про загибель на фронті трьох містян.

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Що відомо про полеглих захисників з Тернополя?

Серед них – Андрій Стоцький. Чоловік загинув у Курській області під час виконання бойового завдання. Воїн вважався зниклим безвісти з 21 листопада 2024 року.

"Він мужньо боронив Україну до останнього подиху", – написав міський голова.

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Також на Курщині під час виконання бойового завдання поліг Тарас Королішин. Захисник вважався зниклим безвісти з 27 грудня 2024 року. Йому було 43 роки.

6 червня на Сумщині за Україну загинув інший уродженець міста – Ігор Бондар.

"Кожен полеглий воїн – це невимовна втрата для Тернополя", – наголосив Надал.

Втрати України у війні проти Росії: останні новини

На війні загинув Віталій Цокур – колишній юрист Центру протидії корупції та засновник ГО "Осяжний обрій". Він займався реформою СБУ та ще до повномасштабної війни вступив до тероборони. З перших днів вторгнення Віталій захищав Україну на фронті, служив у ССО, пройшов важкі бої та отримав відзнаки за виконання бойових завдань. У ЦПК згадують його як принципову людину та ідеаліста, який вірив у зміни в Україні.

На фронті загинув старший сержант Ігор Никитенко, який захищав Україну ще з 2014 року. Тоді 19-річний боєць добровольцем приєднався до батальйону "Січ" і відтоді понад 10 років воював проти Росії. Побратими згадують його як мужнього воїна, який навіть після поранень повертався на фронт. Ігор Никитенко поліг 2 червня 2026 року у віці 30 років. У нього залишилися дружина та двоє дітей.

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