Данилов отреагировал на сообщения западных СМИ о потерях ВСУ

Секретарь СНБО Алексей Данилов убежден, что у международных журналистов нет представления о положении вещей в зоне боевых действия. Он уверяет, что названное СМИ число потерь ВСУ преувеличено.

Данилов подчеркнул, что названные потери в 70 тысяч военных несовместимы с размером украинской армии. Ранее Минобороны подчеркнуло, что Украина не называет официально потери, ведь эту информацию может использовать враг.

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Потери Украины преувеличивают

Более недели назад издание The New York Times обнародовало информацию, что в войне против России погибли 70 тысяч украинских военнослужащих. Алексей Данилов убежден, что журналисты не понимают положения вещей на фронте.

Секретарь СНБО отметил, что Вооруженные силы просто не имеют столь большой армии, чтобы говорить о таких масштабных потерях. На войне против России не могло погибнуть такое количество украинцев, как называют западные СМИ.

Наша армия не столь велика, чтобы говорить о потерях в 70 тысяч военных. Те, кто называет такие цифры, очевидно, не обладают точной информацией о ситуации в нашей стране,

– заявил Данилов.

Секретарь СНБО удивлен, что СМИ публикуют такие данные о потерях ВСУ. Он убеждает, что данная информация не соответствует положению вещей.

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