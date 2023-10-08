Навсегда 25: в боях за Украину погиб пулеметчик из Хмельнитчины
Источник:Антоновская община
Украина потеряла в войне еще одного мужественного воина. В боях с российскими оккупантами погиб пулеметчик из Хмельнитчины Андрей Дмитриевич.
Об этом сообщили в Антоновской общине. Защитник погиб на Запорожье.
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В боях за Украину погиб пулеметчик из Хмельнитчины
В бою за Украину 6 октября героически погиб житель села Севрюки, старший солдат Андрей Дмитриевич. Бойцу было всего 25 лет.
Он был старшим пулеметчиком 2 противотанкового отделения противотанкового взвода 4 батальона оперативного назначения воинской части А 3028.
Верный Военной Присяге, в бою за нашу Родину, проявив мужество и стойкость, погиб в результате стрелкового боя и минометного обстрела противником, получив ранения, несовместимые с жизнью, в районе Запорожской области. Выражаем глубокие соболезнования и разделяем боль потери вместе с семьей погибшего защитника,
– говорится в сообщении.
О дате и времени похорон Героя обещают сообщить дополнительно.
"Вечная память Герою! Потеря непоправимая", – подытожили в Антоновской общине.Редакция 24 Канала также выражает искренние соболезнования родным и близким погибшего воина.
Андрей Дмитриевич погиб на фронте / Фото Антоновской общины
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Война забирает лучших
- В боях с российскими захватчиками погиб 19-летний спортсмен Илья Романовский. Он увлекался киокушинкай каратэ и был призером чемпионата Украины. Боец принял последнее сражение вблизи села Малая Токмачка на Запорожском направлении.
- Также на войне погиб доброволец из Латвии. Его убили российские оккупанты возле города Лиман на Донетчине.
- На фронте в Украине погиб и гражданин Эстонии Танель Криггуль с позывным "Стингер". Он воевал в составе Интернационального легиона.
- Кроме этого, в Херсоне похоронили 35-летнего младшего лейтенанта Александра Юрова с позывным "Музыкант", который пошел на фронт добровольцем. У мужчины осталась дочь.