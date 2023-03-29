Навеки 33: в Донецкой области из-за минно-взрывной травмы погиб молодой волынянин

Украина потеряла еще одного героя. Во время выполнения боевого задания в Донецкой области погиб волынянин Виталий Бокий.

Воин получил тяжелые травмы в районе населённого пункта Павловка. Жизнь защитника оборвалась 19 марта.

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В Донецкой области погиб волынянин

В Цуманской объединенной территориальной общине сообщили о гибели украинского военнослужащего с Волынской области Виталия Бокия.

"Снова печальная весть поступила в нашу Цуманскую общину – 19 марта во время выполнения боевого задания по защите Родины, в результате минно-взрывной травмы, несовместимой с жизнью, в районе населенного пункта Павловка Донецкой области погиб мужественный защитник, житель села Гремячее Бокий Виталий, 1990 года рождения. Вечная память Герою!", – говорится в сообщении.

Редакциявыражает искренние соболезнования родным и близким героя.



Защитник погиб во время выполнения боевого задания / Фото Цуманской ОТГ

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