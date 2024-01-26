Не такие большие, как представляют, – Арахамия предложил раскрыть данные о потерях Украины

Давид Арахамия предложил Владимиру Зеленскому раскрыть данные о потерях Украины в полномасштабной войне. Он подчеркнул, что они "не такие большие, как люди себе представляют".

Об этом глава фракции "Слуга народа" сообщил во время дискуссии "2024: сценарии для страны". Арахамия отметил, что всегда говорят о более 100 тысяч потерь, однако по его словам – они значительно меньше.

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Арахамия заявил, что предложил Зеленскому рассекретить данные о потерях Украины на войне. По его словам, президент еще не принял решение по этому поводу.

Такую инициативу председатель фракции "Слуга народа" объяснил тем, что общество считает, что потери Украины – более 100 тысяч, а на самом деле они гораздо меньше.

Когда вы идете на улице и спрашиваете людей о потерях, я не слышал ни разу меньше 100 000. А наши потери гораздо меньше. Осознание настоящих потерь Украины в войне покажет, что они не такие большие, как они сами себе представляют,

– заявил Арахамия.

Почему не сообщают о потерях Украины