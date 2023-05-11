Потери Украины в войне против России: Зеленский объяснил, почему их решили не разглашать
Источник:BBC
Украина уже больше года противостоит полномасштабному вторжению России. За это время враг понес немалые потери. Но, к сожалению, также гибнут наши защитники и защитницы.
В интервью Владимир Зеленский объяснил, почему Украина не сообщает о своих потерях. Он отметил, что соответствующее решение было принято совместно с военными.
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Все цифры фиксируются
Глава государства также отметил, что фиксируется любая потеря в войне против России. По его словам, для нашей страны важен каждый человек.
Есть информация, которой мы не делимся. Это наше общее решение всех военных. У нас все фиксируется, каждый человек важен, и есть все цифры. Есть, к сожалению, смерти, есть, к сожалению, жертвы, есть, к сожалению, раненые,
– отметил президент.
Он подчеркнул, что Украине не все равно, сколько людей получили ранения на фронте и сколько погибли. Также у нас есть данные о количестве пленных, которых Кремль удерживает у себя. Несмотря на это, Владимир Зеленский добавил, что власти и в дальнейшем будут скрывать информацию по потерям на войне против России.
Ценность человеческой жизни напрямую связана и с контрнаступлением. Владимир Зеленский объяснил журналистам, почему Украина до сих пор его не начала.
Украина хочет минимизировать потери
Президент подчеркнул, что наши военные физически и морально настроены для проведения контрнаступления. Но есть одно "но": им не хватает вооружения. Среди прочего – бронетехники, которая к нам поступает партиями, а не сразу.
Глава государства даже предположил, что немедленное контрнаступление было бы успешным для ВСУ. Но если бы его проводили сейчас, то полегло бы гораздо больше защитников Украины.
С (тем, что мы уже имеем – 24 Канал) мы можем двигаться вперед и, думаю, добьемся успеха. Но мы потеряем много людей. Я думаю, что это неприемлемо. Так что нам нужно подождать. Нам все еще нужно немного больше времени,
– объяснил он журналистам.
Президент уверенно добавил, что наши защитники могут провести контрнаступление. В то же время он отметил, что необходимо еще немного времени, чтобы получить максимальный результат с минимальными потерями.