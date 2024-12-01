В России уменьшается качество военных: представитель "Легиона Свободы" сказал, кем враг наполняет армию

Российские оккупанты в последнее время несут буквально рекордные потери на фронте. Это стало следствием нескольких процессов.

Об этом 24 Каналу рассказал представитель "Легиона Свободы" Константин Денисов, отметив, что рекордные потери России на войне имеют разные причины. Тут прежде всего речь идет о профессионализме Сил обороны Украины.

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О чем свидетельствуют потери России на фронте

Как отметил Денисов, у россиян снижается качество подготовки военных. Сейчас там обучение ограничивается неделями. А иногда бывают случаи, что их вообще кидают без подготовки.

Иногда на Запорожском направлении фиксировали оккупантов, которых сразу без подготовки бросали в бой. Один из случаев – группа оккупантов имела на трех человек один автомат.

Другая причина – штурмы россиян, которые буквально не прекращаются. Но не стоит забывать об использовании западного оружия. К примеру, Силы обороны используют те же кассетные боеприпасы, которыми бьют по местам дислокации российских оккупационных войск. Но самое главное – это профессионализм и героизм украинских военных,

– подчеркнул Денисов.

Напомним, по состоянию на 1 декабря Россия потеряла более 742 тысяч личного состава. Также наши защитники уничтожили 9469 танков, 19369 боевых бронированных машин, 20923 артиллерийских систем и т.п.