Навсегда в строю: на фронте погибли трое защитников из Волыни

В ходе войны против российских захватчиков погибли трое украинских бойцов из Волыни: Сергей Назарчук, Павел Корчук и Вадим Чвир.

О трагической новости сообщили в Камень-Каширской громаде и в Луцком городском совете.

Что известно о погибших защитниках?

На фронте погиб военнослужащий из села Ворокомле Сергей Назарчук.

Жизнь защитника оборвалась 12 июля 2026 года при выполнении боевого задания в окрестностях к востоку от населенного пункта Вольная Слобода в Сумской области.

Выражаем искренние соболезнования родным и близким погибшего Сергея Назарчука. Невозможно подобрать слов, чтобы утешить вас в этот тяжелый момент горя, громада разделяет вашу утрату и скорбит вместе с вами,

– написали в Камень-Каширской общине.

Бойцу было 20 лет.

Тем временем в Луцком городском совете сообщили, что домой "на щите" возвращаются двое защитников – Вадим Чвир и Павел Корчук.

Павел Корчук погиб 26 апреля 2024 года во время выполнения боевого задания вблизи населенного пункта Очеретино Покровского района Донецкой области. Более двух лет его считали пропавшим без вести.

Военному Вадиму Чвиру было 28 лет. Как сообщили в горсовете, его жизнь оборвалась 13 июля 2026 года во время выполнения боевого задания вблизи Славянска в Донецкой области.

Искренне соболезнуем семьям военнослужащих. Разделяем боль тяжелой утраты, склоняем головы в глубокой скорби,

– говорится в сообщении горсовета.

Редакция 24 Канала также выражает искренние соболезнования родным и близким погибших защитников. Вечная память героям!

Они отдали жизнь за Украину