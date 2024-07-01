Еще 1110 оккупантов и 221 единица техники: потери врага на 1 июля

1 июля 2024, 07:04
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Источник:

Генштаб ВСУ

За минувшие сутки Силы обороны ликвидировали еще 1110 российских захватчиков. Кроме того, уничтожили 221 единицу вражеской техники.

Общие потери России в полномасштабной войне против Украины уже превысили 543 тысячи личного состава, – убитыми и ранеными.

Кстати Более 30 000 ликвидированных оккупантов: в Генштабе рассказали об итогах июня

Потери России на 1 июля

  • Личного состава – около 543810 (+1110) человек,
  • танков – 8099 (+19),
  • боевых бронированных машин – 15550 (+26),
  • артиллерийских систем – 14599 (+66),
  • РСЗО – 1111 (+1),
  • средств ПВО – 874 (+1),
  • самолетов – 360 (+0),
  • вертолетов – 326 (+0),
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 11620 (+36),
  • крылатых ракет – 2333 (+2),
  • кораблей/катеров – 28 (+0),
  • подводных лодок – 1 (+0),
  • автомобильной техники и автоцистерн – 19713 (+70),
  • специальной техники – 2448 (+0).

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Потери врага на 1 июля / Инфографика Генштаба ВСУ

Автор: Юлія Муріна