Еще 970 ликвидированных оккупантов: потери врага на 1 июля

За минувшие сутки Силы обороны ликвидировали еще 970 российских захватчиков. Также наши защитники и защитницы уничтожили более 290 единиц техники и вооружения агрессора.

По состоянию на утро 1 июля общие потери России в полномасштабной войне против Украины уже превысили 1 020 000 бойцов. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Генштаб ВСУ. Смотрите также Аэроразведка отработала на 100%: СОУ мастерски уничтожили 2 российские механизированные колонны Потери врага на 1 июля 2025 года Личного состава – около 1 020 980 (+970),

танков – 10983 (+3),

боевых бронированных машин – 22928 (+6),

артиллерийских систем – 29754 (+36),

РСЗВ – 1427 (+0),

средств ПВО – 1190 (+0),

самолетов – 420 (+0),

вертолетов – 340 (+0),

БПЛА оперативно-тактического уровня – 42940 (+144),

крылатых ракет – 3436 (+0),

кораблей/катеров – 28 (+0),

подводных лодок – 1 (+0),

автомобильной техники и автоцистерн – 53696 (+103),

специальной техники – 3921 (+0). Потери врага на 1 июля 2025 года / Инфографика Генштаба ВСУ