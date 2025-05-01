1 мая, 07:39
Минус еще 1230 российских захватчиков: потери врага на 1 мая
Основні тези
- Силы обороны ликвидировали еще 1230 оккупантов, общие потери России превысили 953 тысячи бойцов.
- За сутки уничтожено 3 танка, 11 бронированных машин, 45 артиллерийских систем, 1 РСЗО, 2 средства ПВО, 112 БПЛА, 139 единиц автомобильной техники.
За минувшие сутки Силы обороны ликвидировали еще 1230 оккупантов. Также наши защитники и защитницы уничтожили 313 единиц техники и вооружения агрессора.
По состоянию на утро 1 мая Россия уже потеряла в полномасштабной войне против Украины более 953 тысяч бойцов. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Генштаб ВСУ.
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Потери врага на 1 мая 2025 года
- Личного состава – около 953 190 (+1230),
- танков – 10732 (+3),
- боевых бронированных машин – 22364 (+11),
- артиллерийских систем – 27136 (+45),
- РСЗО – 1375 (+1),
- средств ПВО – 1148 (+2),
- самолетов – 370 (+0),
- вертолетов – 335 (+0),
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 34401 (+112),
- крылатых ракет – 3196 (+0),
- кораблей/катеров – 28 (+0),
- подводных лодок – 1 (+0),
- автомобильной техники и автоцистерн – 46750 (+139),
- специальной техники – 3869 (+0).