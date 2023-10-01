Ряды "двухсотых" пополнили еще 440 оккупантов: потери врага на 1 октября

Полномасштабная война в Украине длится уже 585 суток. За более 19 месяцев Силы обороны ликвидировали более 278 тысяч оккупантов.

Так, только за минувшие сутки ряды "двухсотых" пополнили еще 440 захватчиков. Кроме того, наши защитники в очередной раз превратили в металлолом десятки единиц вражеской техники.

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Потери России в полномасштабной войне против Украины

Личного состава – около 278 570 (+440),

танков – 4702 (+11),

боевых бронированных машин – 8991 (+7),

артиллерийских систем – 6477 (+30),

РСЗО – 798 (+2),

средств ПВО – 537 (+0),

самолетов – 316 (+1),

вертолетов – 316 (+0),

БПЛА оперативно-тактического уровня – 5043 (+37),

крылатых ракет – 1529 (+0),

кораблей и катеров – 20 (+0),

подводных лодок – 1 (+0),

автомобильной техники и автоцистерн – 8883 (+29),

специальной техники – 933 (+1).

Потери врага / Инфографика Генштаба ВСУ

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