Еще более 400 российских семей получат запас дров на зиму: потери врага на 10 июля

Украинские военные продолжают освобождать родные земли из-под оккупации, уничтожая врага. Только за прошедшие сутки на тот свет удалось отправить 440 российских захватчиков.

Если говорить о статистике потерь врага от 24 февраля 2022 года, то она поражает еще больше. За более чем 500 дней полномасштабного вторжения ликвидировали 234 480 российских бойцов. Заметим, что реальная цифра может быть больше. Подсчет усложняется там, где ведутся активные боевые деяния.

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Потери врага в технике

В последние недели мы наблюдаем также, что ежедневно оккупанты теряют десятки артиллерийских установок. Кроме того, в металлолом превращают по несколько танков и других машин врага. Если обобщить, то так называемая "вторая армия мира" не досчитается уже тысяч единиц танков, боевых бронированных машин и артиллерийских установок. Кроме того, у оккупантов уже нет нескольких сотен самолетов и вертолетов. Самая дорогая потеря Кремля с начала полномасштабного вторжения – крейсер "Москва".

танков – 4 085;

боевых бронированных машин – 7 966;

артиллерийских систем – 4 371;

РСЗО – 668;

средств ПВО – 414;

самолетов – 315;

вертолетов – 309;

БПЛА оперативно-тактического уровня – 3 686;

крылатых ракет – 1 271;

кораблей/катеров – 18;

автомобильной техники и автоцистерн – 6 937;

специальной техники – 632;



Актуальные потери врага по состоянию на 10 июля / Инфографика Генштаба ВСУ

Около 30 боевых столкновений в сутки

В утренней сводке Генштаба ВСУ рассказали о ситуации на фронте. По имеющимся данным, оккупанты сосредотачивают свои основные усилия сразу на четырех направлениях:

Лиманском,

Бахмутском,

Авдеевском

и Марьинском.

Там ведутся ожесточенные бои, отмечают в Генштабе. За прошедшие сутки зафиксировали около 30 боевых столкновений.

Кроме того, в течение 9 июля авиация сил обороны нанесла 1 удар по району скопления живой силы врага. А подразделения ракетных войск и артиллерии поразили 2 района сосредоточения бойцов "второй армии мира", их вооружения и техники. Кроме того, под раздачу попали 2 артиллерийских средства на огневых позициях и 2 станции РЭБ.