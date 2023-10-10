Еще 450 оккупантов и почти полсотни единиц российской техники: потери врага на 10 октября

Украинские защитники продолжают очищать родную землю от оккупантов. За более 19 месяцев полномасштабной войны Силы обороны уже ликвидировали более 283 тысяч российских захватчиков.

Так, только за минувшие сутки страна-агрессор потеряла еще 450 своих бойцов. Кроме того, десятки единиц ее техники превратили в металлолом.

Кстати говоря ССО устроили россиянам огненную жатву на Запорожском направлении: мощные кадры

Актуальные потери России

Личного состава – около 283 080 (+450),

танков – 4829 (+6),

боевых бронированных машин – 9129 (+3),

артиллерийских систем – 6713 (+7),

РСЗО – 808 (+0),

средств ПВО – 544 (+1),

самолетов – 315 (+0),

вертолетов – 316 (+0),

БПЛА оперативно-тактического уровня – 5207 (+17),

крылатых ракет – 1530 (+0),

кораблей и катеров – 20 (+0),

подводных лодок – 1 (+0),

автомобильной техники и автоцистерн – 9125 (+12),

специальной техники – 961 (+2).

Обратите внимание Перемололи элиту путинского войска: как ВСУ по несколько раз уничтожали российские бригады

Потери врага / Инфографика Генштаба ВСУ

СБУ навела HIMARS на российский "Солнцепок"