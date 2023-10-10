Еще 450 оккупантов и почти полсотни единиц российской техники: потери врага на 10 октября
10 октября 2023, 07:54Читати новину українською
Источник:Генштаб ВСУ
Украинские защитники продолжают очищать родную землю от оккупантов. За более 19 месяцев полномасштабной войны Силы обороны уже ликвидировали более 283 тысяч российских захватчиков.
Так, только за минувшие сутки страна-агрессор потеряла еще 450 своих бойцов. Кроме того, десятки единиц ее техники превратили в металлолом.
Кстати говоря ССО устроили россиянам огненную жатву на Запорожском направлении: мощные кадры
Актуальные потери России
- Личного состава – около 283 080 (+450),
- танков – 4829 (+6),
- боевых бронированных машин – 9129 (+3),
- артиллерийских систем – 6713 (+7),
- РСЗО – 808 (+0),
- средств ПВО – 544 (+1),
- самолетов – 315 (+0),
- вертолетов – 316 (+0),
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 5207 (+17),
- крылатых ракет – 1530 (+0),
- кораблей и катеров – 20 (+0),
- подводных лодок – 1 (+0),
- автомобильной техники и автоцистерн – 9125 (+12),
- специальной техники – 961 (+2).
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СБУ навела HIMARS на российский "Солнцепок"
- Накануне в СБУ сообщили, что сотрудники Запорожского управления во время разведки зафиксировали позицию тяжелой огнеметной системы "Солнцепок". Она – гордость оккупантов.
- Правда, была гордостью. СБУ навела HIMARS на российский "Солнцепок". Наши артиллеристы ликвидировали его вместе с экипажем и полным боекомплектом.
- Кстати, в результате детонации получился отличный салют, увидеть который можно здесь.