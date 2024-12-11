Еще 1400 оккупантов и 69 единиц техники и вооружения: потери врага на 11 декабря
11 декабря 2024, 07:36Читати новину українською
За минувшие сутки украинские защитники и защитницы ликвидировали еще 1400 российских захватчиков. Также наши военные уничтожили десятки единиц российской техники и вооружения.
По состоянию на утро 11 декабря Россия уже потеряла в полномасштабной войне более 757 тысяч бойцов. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Генштаб ВСУ.
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Потери врага на 11 декабря 2024 года
- Личного состава – около 757 340 (+1400),
- танков – 9526 (+2),
- боевых бронированных машин – 19616 (+20),
- артиллерийских систем – 21067 (+3),
- РСЗО – 1253 (+0),
- средств ПВО – 1023 (+0),
- самолетов – 369 (+0),
- вертолетов – 329 (+0),
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 20111 (+4),
- крылатых ракет – 2859 (+0),
- кораблей/катеров – 28 (+0),
- подводных лодок – 1 (+0),
- автомобильной техники и автоцистерн – 31073 (+36),
- специальной техники – 3641 (+4).
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