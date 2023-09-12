Оккупантам понадобится еще более 500 мусорных пакетов: потери врага на 12 сентября

В Украине 566 сутки полномасштабной войны. Силы обороны уже ликвидировали около 270 тысяч российских захватчиков.

Да, только за минувшие сутки у врага 550 "двухсотых". Кроме того, много техники и вооружения страны-террориста наши защитники превратили в металлолом, передает 24 Канал.

Кстати говоря Украинские военные уничтожают россиян на Бахмутском направлении: мощное видео

Потери агрессора только растут

Личного состава – около 269 760 (+550),

танков – 4568 (+8),

боевых бронированных машин – 8778 (+11),

артиллерийских систем – 5872 (+33),

РСЗО – 764 (+4),

средств ПВО – 515 (+3),

самолетов – 315 (+0),

вертолетов – 316 (+0),

БПЛА оперативно-тактического уровня – 4645 (+17),

крылатых ракет – 1455 (+0),

кораблей и катеров – 19 (+0),

автомобильной техники и автоцистерн – 8413 (+43),

специальной техники – 881 (+4).

Читайте также ВСУ продвигаются в сторону Донецкого аэропорта: как за неделю изменилась линия фронта

Потери России / Инфографика Генштаба ВСУ

Как бойцы 3 ОШБр только за один штурм ликвидировали 500 оккупантов

Командиры 3 штурмовой бригады рассказали о начале контрнаступления. Отметили, что воины преодолели 2,7 километра пешком пехотным штурмом, – идет постоянный огневой контакт. Защитники дошли до фазовой линии, заняли и 9 мая уже передали позиции другому батальону. Во время штурма оккупанты понесли значительные потери.

"Пид**ская 72 бригада плюс рота "Штурм Z" потеряла ранеными и погибшими батальон. Плюс-минус 500 человек",– подчеркнул "Натс".