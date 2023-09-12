Оккупантам понадобится еще более 500 мусорных пакетов: потери врага на 12 сентября
Источник:Генштаб ВСУ
В Украине 566 сутки полномасштабной войны. Силы обороны уже ликвидировали около 270 тысяч российских захватчиков.
Да, только за минувшие сутки у врага 550 "двухсотых". Кроме того, много техники и вооружения страны-террориста наши защитники превратили в металлолом, передает 24 Канал.
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Потери агрессора только растут
- Личного состава – около 269 760 (+550),
- танков – 4568 (+8),
- боевых бронированных машин – 8778 (+11),
- артиллерийских систем – 5872 (+33),
- РСЗО – 764 (+4),
- средств ПВО – 515 (+3),
- самолетов – 315 (+0),
- вертолетов – 316 (+0),
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 4645 (+17),
- крылатых ракет – 1455 (+0),
- кораблей и катеров – 19 (+0),
- автомобильной техники и автоцистерн – 8413 (+43),
- специальной техники – 881 (+4).
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Потери России / Инфографика Генштаба ВСУ
Как бойцы 3 ОШБр только за один штурм ликвидировали 500 оккупантов
Командиры 3 штурмовой бригады рассказали о начале контрнаступления. Отметили, что воины преодолели 2,7 километра пешком пехотным штурмом, – идет постоянный огневой контакт. Защитники дошли до фазовой линии, заняли и 9 мая уже передали позиции другому батальону. Во время штурма оккупанты понесли значительные потери.
"Пид**ская 72 бригада плюс рота "Штурм Z" потеряла ранеными и погибшими батальон. Плюс-минус 500 человек",– подчеркнул "Натс".