13 апреля, 07:47
Еще 1220 ликвидированных оккупантов: потери врага на 13 апреля
За минувшие сутки Силы обороны ликвидировали еще 1220 российских захватчиков. Также наши воины уничтожили десятки единиц техники и вооружения агрессора.
Общие потери России в полномасштабной войне против Украины уже превысили 932 тысячи. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Генштаб ВСУ.
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Потери врага на 13 апреля 2025 года
- Личного состава – около 932 670 (+1220),
- танков – 10603 (+12),
- боевых бронированных машин – 22088 (+33),
- артиллерийских систем – 26163 (+71),
- РСЗВ – 1362 (+0),
- средств ПВО – 1128 (+1),
- самолетов – 370 (+0),
- вертолетов – 335 (+0),
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 32425 (+147),
- крылатых ракет – 3145 (+0),
- кораблей/катеров – 28 (+0),
- подводных лодок – 1 (+0),
- автомобильной техники и автоцистерн – 43950 (+143),
- специальной техники – 3799 (+1).