Еще 1220 ликвидированных оккупантов: потери врага на 13 апреля

За минувшие сутки Силы обороны ликвидировали еще 1220 российских захватчиков. Также наши воины уничтожили десятки единиц техники и вооружения агрессора.

Общие потери России в полномасштабной войне против Украины уже превысили 932 тысячи. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Генштаб ВСУ.

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Потери врага на 13 апреля 2025 года

Личного состава – около 932 670 (+1220),

танков – 10603 (+12),

боевых бронированных машин – 22088 (+33),

артиллерийских систем – 26163 (+71),

РСЗВ – 1362 (+0),

средств ПВО – 1128 (+1),

самолетов – 370 (+0),

вертолетов – 335 (+0),

БПЛА оперативно-тактического уровня – 32425 (+147),

крылатых ракет – 3145 (+0),

кораблей/катеров – 28 (+0),

подводных лодок – 1 (+0),

автомобильной техники и автоцистерн – 43950 (+143),

специальной техники – 3799 (+1).

Потери врага на 13 апреля 2025 года / Инфографика Генштаба ВСУ