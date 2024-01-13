Еще 700 оккупантов в мусорных пакетах: потери врага на 13 января

13 января 2024, 07:44
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Источник:

Генштаб ВСУ

В Украине 689 сутки полномасштабной войны. Силы обороны уже ликвидировали более 369 тысяч российских захватчиков.

Так, за прошедшие сутки агрессор потерял еще 700 бойцов. Кроме того, десятки единиц техники и вооружения, передает 24 Канал.

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Потери России на утро 13 января

  • Личного состава – около 369 160 (+700),
  • танков – 6065 (+5),
  • боевых бронированных машин – 11269 (+15),
  • артиллерийских систем – 8728 (+18),
  • РСЗО – 957 (+0),
  • средств ПВО – 646 (+4),
  • самолетов – 329 (+0),
  • вертолетов – 324 (+0),
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 6848 (+12),
  • крылатых ракет – 1806 (+0),
  • кораблей / катеров – 23 (+0),
  • подводных лодок – 1 (+0),
  • автомобильной техники и автоцистерн – 11632 (+20),
  • специальной техники – 1345 (+6).

Потери агрессора на утро 13 января / Инфографика Генштаба ВСУ

Это любопытно! В 2023 году украинские защитники ликвидировали в 2,5 раза больше оккупантов, чем в первый год полномасштабного вторжения. В частности, более четверти миллиона за один год.
Автор: Юлія Муріна