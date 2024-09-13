Еще 1220 захватчиков и 288 единиц техники: потери врага на 13 сентября
13 сентября 2024, 07:24Читати новину українською
Источник:Генштаб ВСУ
За минувшие сутки украинские защитники и защитницы ликвидировали еще 1220 российских захватчиков. Также наши воины уничтожили почти 300 единиц вражеской техники.
По состоянию на утро 13 сентября потери России в полномасштабной войне против Украины уже превысили 631 тысячу.
Читайте также "Бомбили" Иркутск и горели в Саках: что известно о Су-30, который бойцы ГУР МО уничтожили из ПЗРК
Потери врага
- Личного состава – около 631 420 (+1220),
- танков – 8671 (+18),
- боевых бронированных машин – 17003 (+48),
- артиллерийских систем – 18061 (+52),
- РСЗО – 1185 (+1),
- средств ПВО – 945 (+0),
- самолетов – 369 (+0),
- вертолетов – 328 (+0),
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 15113 (+80),
- крылатых ракет – 2591 (+0),
- кораблей/катеров – 28 (+0),
- подводных лодок – 1 (+0),
- автомобильной техники и автоцистерн – 24560 (+79),
- специальной техники – 3071 (+10).
Смотрите также 46 бригада десантников установила рекорд по уничтожению вражеской техники за день