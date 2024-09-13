Еще 1220 захватчиков и 288 единиц техники: потери врага на 13 сентября

13 сентября 2024, 07:24
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Автор: Юлия Мурина

Источник:

Генштаб ВСУ

За минувшие сутки украинские защитники и защитницы ликвидировали еще 1220 российских захватчиков. Также наши воины уничтожили почти 300 единиц вражеской техники.

По состоянию на утро 13 сентября потери России в полномасштабной войне против Украины уже превысили 631 тысячу.

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Потери врага

  • Личного состава – около 631 420 (+1220),
  • танков – 8671 (+18),
  • боевых бронированных машин – 17003 (+48),
  • артиллерийских систем – 18061 (+52),
  • РСЗО – 1185 (+1),
  • средств ПВО – 945 (+0),
  • самолетов – 369 (+0),
  • вертолетов – 328 (+0),
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 15113 (+80),
  • крылатых ракет – 2591 (+0),
  • кораблей/катеров – 28 (+0),
  • подводных лодок – 1 (+0),
  • автомобильной техники и автоцистерн – 24560 (+79),
  • специальной техники – 3071 (+10).

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Потери врага на 13 сентября / Инфографика Генштаба ВСУ