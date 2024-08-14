Еще 1240 ликвидированных оккупантов и 226 единиц техники: потери врага на 14 августа

14 августа 2024, 07:50
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Автор: Юлия Мурина

Силы обороны ликвидировали еще 1240 российских захватчиков. Кроме того, уничтожили более двухсот единиц вражеской техники.

По состоянию на утро 14 августа Россия уже потеряла в полномасштабной войне более 594 тысячи бойцов – убитыми и ранеными.

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Потери врага

  • Личного состава – около 594 400 (+1240),
  • танков – 8476 (+21),
  • боевых бронированных машин – 16402 (+17),
  • артиллерийских систем – 16821 (+57),
  • РСЗО – 1151 (+5),
  • средств ПВО – 921 (+1),
  • самолетов – 366 (+0),
  • вертолетов – 328 (+0),
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 13548 (+57),
  • крылатых ракет – 2426 (+0),
  • кораблей/катеров – 28 (+0),
  • подводных лодок – 1 (+0),
  • автомобильной техники и автоцистерн – 22710 (+61),
  • специальной техники – 2813 (+7).

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Потери врага на 14 августа 2024 года / Инфографика Генштаба ВСУ