Еще 1300 захватчиков и 110 единиц техники: потери врага на 14 декабря

14 декабря 2023, 07:37
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Украинские защитники ликвидировали уже более 342 тысяч российских захватчиков. Кроме того, уничтожили более 46 тысяч единиц вражеской техники.

Только за минувшие сутки страна-агрессор потеряла еще 1300 бойцов и больше сотни единиц техники и вооружения. Об этом пишет 24 Канал.

Кстати говоря Главный военный госпиталь Москвы переполнен, раненых везут поездами, – "Атеш"

Потери России на утро 14 декабря

  • Личного состава – 342 800 (+1300);
  • танков – 5692 (+10);
  • боевых бронированных машин – 10 616 (+22);
  • артиллерийских систем – 8088 (+12);
  • РСЗО – 920 (+1);
  • средств ПВО – 605;
  • самолетов – 324;
  • вертолетов – 324;
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 6206 (+33);
  • крылатых ракет – 1606 (+10);
  • кораблей/катеров – 22;
  • подводных лодок – 1;
  • автомобильной техники и автоцистерн – 10675 (+13);
  • специальной техники – 1185 (+9).

Потери врага / Инфографика Генштаба ВСУ

Интересно! Накануне Белый дом обнародовал потери страны-агрессора под Авдеевкой. Так вот, по данным США, с октября, когда россияне начали свое наступление, Силы обороны уже ликвидировали более 13 тысяч оккупантов и более 220 боевых машин.
Автор: Юлія Муріна