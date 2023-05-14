У Путина скоро закончится пакет с пакетами: колоссальные потери врага по состоянию на 14 мая

Россия продолжает нести колоссальные потери в войне против Украины. Только за минувшие сутки наши защитники отправили в ад 620 бойцов так называемой "второй армии мира".

И это только цветочки. Если говорить о потерях врага с самого начала полномасштабного вторжения, то они поражают. С 24 февраля 2022 года наши военные ликвидировали 198 880 российских захватчиков. Заметим, что реальная цифра может быть больше, ведь точно подсчитать уничтоженных оккупантов в зонах ведения активных боевых действий очень сложно.

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Потери врага в технике

Также за более чем год полномасштабного вторжения враг потерял немало своей техники. В металлолом превратили тысячи танков, боевых бронированных машин, артиллерийских систем, а также сотни самолетов и вертолетов. Украшением этого списка остается крейсер "Москва", теперь спокойно лежащий себе на дне Черного моря.

танков – 3 756;

боевых бронированных машин – 7 325;

артиллерийских систем – 3 116;

РСЗО – 562;

средств ПВО – 314;

самолетов – 308;

вертолетов – 294;

БПЛА оперативно-тактического уровня – 2 696;

крылатых ракет – 970;

кораблей/катеров – 18;

автомобильной техники и автоцистерн – 6 018;

специальной техники – 404.



Актуальные потери врага по состоянию на 14 мая 2023 года / Инфографика Генштаба ВСУ

Несмотря на то, что враг несет колоссальные потери, это его не останавливает. Оккупанты продолжают ежедневно идти в атаку и наступать.

За минувшие сутки – 57 боевых столкновений

По данным Генштаба, основные усилия враг продолжает сосредоточиваться на четырех направлениях. Речь идет о Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском. За прошедшие сутки зафиксировали 57 боевых столкновений на этих направлениях. Если говорить об эпицентре боев, то он в Бахмуте и Марьинке.

Отметим, что оккупанты не просто так лезут в атаку. Они пытаются воплотить в жизнь кровавый план Путина. Речь идет о выходе на административные границы Донецкой и Луганской областей. Но наши мужественные защитники не разрешают захватчикам этого сделать.