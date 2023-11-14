Еще более 900 оккупантов и почти 80 единиц техники: потери врага на 14 ноября

За более чем 20 месяцев полномасштабной войны Силы обороны уже ликвидировали более 313 тысяч российских захватчиков. Кроме того, наши защитники уничтожили более 43 тысяч единиц техники агрессора.

Только за минувшие сутки Россия потеряла еще 920 бойцов. Также десятки единиц вражеской техники стали металлоломом, пишет 24 Канал.

Обратите внимание Потери России в Украине равны 19 армиям НАТО: с чем можно сравнить 300 000 уничтоженных врагов

Сколько оккупантов и техники уже ликвидировано

Личного состава – около 313 470 (+920),

танков – 5362 (+8),

боевых бронированных машин – 10 086 (+7),

артиллерийских систем – 7589 (+20),

РСЗО – 882 (+1),

средств ПВО – 580 (+0),

самолетов – 322 (+0),

вертолетов – 324 (+0),

БПЛА оперативно-тактического уровня – 5649 (+15),

крылатых ракет – 1561 (+0),

кораблей и катеров – 22 (+0),

подводных лодок – 1 (+0),

автомобильной техники и автоцистерн – 9973 (+24),

специальной техники – 1081 (+2).

Кстати В Мелитополе в результате взрыва в штабе оккупантов уничтожены офицеры России

Потери России / Инфографика Генштаба ВСУ

Любопытно! На кладбище в Новороссийске и Абинске обнаружили могилы кадровых российских военных, мобилизованных и вагнеровцев. В Краснодарском крае было зафиксировано более 1700 могил оккупантов.

OSINT-эксперт Иракли Комахидзе отметил, что среди "новоприбывших" и полковник Валерий Петраш. Этот захватчик топового ранга был ликвидирован 19 сентября 2023 года.