Минус 1230 оккупантов: потери врага на 15 июля

За минувшие сутки Силы обороны ликвидировали еще 1230 российских захватчиков. Также наши защитники и защитницы уничтожили 430 единиц вражеской техники и вооружения.

По состоянию на утро 15 июля потери России в полномасштабной войне против Украины превысили 1 036 000 тысяч бойцов. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Генштаб ВСУ. Смотрите также 100 тысяч российских военных, – Рютте о потерях России за 2025 год Какие потери врага на 15 июля 2025 года? Личного состава – около 1036290 (+1230),

танков – 11022 (+3),

боевых бронированных машин – 22993 (+6),

артиллерийских систем – 30346 (+52),

РСЗО – 1440 (+2),

средств ПВО – 1194 (+0),

самолетов – 421 (+0),

вертолетов – 340 (+0),

БПЛА оперативно-тактического уровня – 45880 (+245),

крылатых ракет – 3491 (+0),

кораблей/катеров – 28 (+0),

подводных лодок – 1 (+0),

автомобильной техники и автоцистерн – 55147 (+122),

специальной техники – 3932 (+0). Потери врага на 15 июля 2025 года / Инфографика Генштаба ВСУ