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24 Канал Новости Украины Минус 1230 оккупантов: потери врага на 15 июля
15 июля, 07:34
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Минус 1230 оккупантов: потери врага на 15 июля

Юлия Мурина
Основні тези
  • За сутки украинские воины ликвидировали 1230 российских захватчиков и уничтожили 430 единиц техники и вооружения.
  • Общие потери России на 15 июля превысили 1 036 000 бойцов.

За минувшие сутки Силы обороны ликвидировали еще 1230 российских захватчиков. Также наши защитники и защитницы уничтожили 430 единиц вражеской техники и вооружения.

По состоянию на утро 15 июля потери России в полномасштабной войне против Украины превысили 1 036 000 тысяч бойцов. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Генштаб ВСУ.

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Какие потери врага на 15 июля 2025 года?

  • Личного состава – около 1036290 (+1230),
  • танков – 11022 (+3),
  • боевых бронированных машин – 22993 (+6),
  • артиллерийских систем – 30346 (+52),
  • РСЗО – 1440 (+2),
  • средств ПВО – 1194 (+0),
  • самолетов – 421 (+0),
  • вертолетов – 340 (+0),
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 45880 (+245),
  • крылатых ракет – 3491 (+0),
  • кораблей/катеров – 28 (+0),
  • подводных лодок – 1 (+0),
  • автомобильной техники и автоцистерн – 55147 (+122),
  • специальной техники – 3932 (+0).

Потери врага на 15 июля 2025 года / Инфографика Генштаба ВСУ