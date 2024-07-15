Уже более 560 тысяч оккупантов: колоссальные потери врага на 15 июля

Украинские защитники и защитницы ликвидировали еще 1200 российских захватчиков. Кроме того, наши воины уничтожили 218 единиц техники оккупантов.

По состоянию на утро 15 июля Россия уже потеряла в полномасштабной войне более 560 тысяч бойцов.

Обратите внимание Буданов назвал потери, которые России будет труднее всего восстановить

Потери врага

Личного состава около 560 290 (+1200),

танков – 8214 (+8),

боевых бронированных машин – 15 826 (+15),

артиллерийских систем – 15 324 (+62),

РСЗО – 1119 (+0),

средств ПВО – 892 (+2),

самолетов – 361 (+0),

вертолетов – 326 (+0),

БПЛА оперативно-тактического уровня – 12 148 (+41),

крылатых ракет – 2398 (+2),

кораблей/катеров – 28 (+0),

подводных лодок – 1 (+0),

автомобильной техники и автоцистерн – 20 623 (+85),

специальной техники – 2569 (+3).

Общие цифры потерь противника в крылатых ракетах и БпЛА ОТУ представлены с учетом уточнения за предыдущий период, потери за минувшие сутки подаются в обычном режиме,

– отметили в Генштабе ВСУ.

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Потери России на 15 июля / Инфографика Генштаба ВСУ / Инфографика Генштаба ВСУ