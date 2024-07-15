Уже более 560 тысяч оккупантов: колоссальные потери врага на 15 июля

15 июля 2024, 07:24
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Источник:

Генштаб ВСУ

Украинские защитники и защитницы ликвидировали еще 1200 российских захватчиков. Кроме того, наши воины уничтожили 218 единиц техники оккупантов.

По состоянию на утро 15 июля Россия уже потеряла в полномасштабной войне более 560 тысяч бойцов.

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Потери врага

  • Личного состава около 560 290 (+1200),
  • танков – 8214 (+8),
  • боевых бронированных машин – 15 826 (+15),
  • артиллерийских систем – 15 324 (+62),
  • РСЗО – 1119 (+0),
  • средств ПВО – 892 (+2),
  • самолетов – 361 (+0),
  • вертолетов – 326 (+0),
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 12 148 (+41),
  • крылатых ракет – 2398 (+2),
  • кораблей/катеров – 28 (+0),
  • подводных лодок – 1 (+0),
  • автомобильной техники и автоцистерн – 20 623 (+85),
  • специальной техники – 2569 (+3).

Общие цифры потерь противника в крылатых ракетах и БпЛА ОТУ представлены с учетом уточнения за предыдущий период, потери за минувшие сутки подаются в обычном режиме,
– отметили в Генштабе ВСУ.

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Потери России на 15 июля / Инфографика Генштаба ВСУ / Инфографика Генштаба ВСУ

Автор: Юлія Муріна