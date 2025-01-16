Еще 1480 ликвидированных окупантов и 360 единиц техники: потери врага на 16 января

За минувшие сутки Силы обороны ликвидировали еще 1480 оккупантов. Также наши защитники и защитницы уничтожили 360 единиц техники и вооружения агрессора.

С начала полномасштабной войны Россия уже потеряла более 814 тысяч бойцов. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Генштаб ВСУ.

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Потери врага на 16 января

Личного состава – около 814 150 (+1480),

танков – 9791 (+11),

боевых бронированных машин – 20368 (+20),

артиллерийских систем – 22015 (+40),

РСЗВ – 1262 (+0),

средств ПВО – 1046 (+0),

самолетов – 369 (+0),

вертолетов – 331 (+0),

БПЛА оперативно-тактического уровня – 22503 (+120),

крылатых ракет – 3049 (+31),

кораблей/катеров – 28 (+0),

подводных лодок – 1 (+0),

автомобильной техники и автоцистерн – 34132 (+137),

специальной техники – 3697 (+1).

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Потери врага на 16 января / Инфографика Генштаба ВСУ