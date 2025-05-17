Еще 910 ликвидированных оккупантов: потери врага на 17 мая

За минувшие сутки Силы обороны ликвидировали еще 910 оккупантов. Также наши защитники и защитницы уничтожили почти 300 единиц вражеской техники и вооружения.

По состоянию на утро 17 мая Россия уже потеряла в полномасштабной войне против Украины более 972 тысяч бойцов. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Генштаб ВСУ.

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Потери врага на 17 мая 2025 года

Личного состава – около 972 600 (+910),

танков – 10831 (+6),

боевых бронированных машин – 22553 (+7),

артиллерийских систем – 27942 (+34),

РСЗВ – 1386 (+1),

средств ПВО - 1167 (+0),

самолетов – 372 (+0),

вертолетов – 336 (+0),

БПЛА оперативно-тактического уровня – 36278 (+155),

крылатых ракет – 3197 (+0),

кораблей/катеров – 28 (+0),

подводных лодок – 1 (+0),

автомобильной техники и автоцистерн – 48809 (+96),

специальной техники – 3892 (+0).

Потери врага на 17 мая 2025 года / Инфографика Генштаба ВСУ