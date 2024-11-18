1560 оккупантов, 403 единицы техники и вооружения: потери врага на 18 ноября

Украинские защитники и защитницы ликвидировали еще 1560 оккупантов. Кроме того, Силы обороны уничтожили более 400 единиц техники и вооружения агрессора.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Генштаб ВСУ. На утро 18 ноября Россия уже потеряла в полномасштабной войне против Украины более 722 тысяч бойцов – убитыми и ранеными.

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Потери врага на 18 ноября 2024 года

Личного состава – около 722 440 (+1560),

танков – 9365 (+15),

боевых бронированных машин – 19059 (+38),

артиллерийских систем – 20586 (+30),

РСЗО – 1252 (+0),

средств ПВО – 999 (+0),

самолетов – 369 (+0),

вертолетов – 329 (+0),

БПЛА оперативно-тактического уровня – 19073 (+99),

крылатых ракет – 2753 (+112),

кораблей/катеров – 28 (+0),

подводных лодок – 1 (+0),

автомобильной техники и автоцистерн – 29428 (+107),

специальной техники – 3655 (+2).

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Потери врага / Инфографика Генштаба ВСУ