1560 оккупантов, 403 единицы техники и вооружения: потери врага на 18 ноября
18 ноября 2024, 07:40Читати новину українською
Украинские защитники и защитницы ликвидировали еще 1560 оккупантов. Кроме того, Силы обороны уничтожили более 400 единиц техники и вооружения агрессора.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Генштаб ВСУ. На утро 18 ноября Россия уже потеряла в полномасштабной войне против Украины более 722 тысяч бойцов – убитыми и ранеными.
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Потери врага на 18 ноября 2024 года
- Личного состава – около 722 440 (+1560),
- танков – 9365 (+15),
- боевых бронированных машин – 19059 (+38),
- артиллерийских систем – 20586 (+30),
- РСЗО – 1252 (+0),
- средств ПВО – 999 (+0),
- самолетов – 369 (+0),
- вертолетов – 329 (+0),
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 19073 (+99),
- крылатых ракет – 2753 (+112),
- кораблей/катеров – 28 (+0),
- подводных лодок – 1 (+0),
- автомобильной техники и автоцистерн – 29428 (+107),
- специальной техники – 3655 (+2).
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