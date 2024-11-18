1560 оккупантов, 403 единицы техники и вооружения: потери врага на 18 ноября

18 ноября 2024, 07:40
Читати новину українською
Автор: Юлия Мурина

Украинские защитники и защитницы ликвидировали еще 1560 оккупантов. Кроме того, Силы обороны уничтожили более 400 единиц техники и вооружения агрессора.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Генштаб ВСУ. На утро 18 ноября Россия уже потеряла в полномасштабной войне против Украины более 722 тысяч бойцов – убитыми и ранеными.

Читайте также В результате ракетного удара на Запорожье уничтожено большое скопление вражеской пехоты

Потери врага на 18 ноября 2024 года

  • Личного состава – около 722 440 (+1560),
  • танков – 9365 (+15),
  • боевых бронированных машин – 19059 (+38),
  • артиллерийских систем – 20586 (+30),
  • РСЗО – 1252 (+0),
  • средств ПВО – 999 (+0),
  • самолетов – 369 (+0),
  • вертолетов – 329 (+0),
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 19073 (+99),
  • крылатых ракет – 2753 (+112),
  • кораблей/катеров – 28 (+0),
  • подводных лодок – 1 (+0),
  • автомобильной техники и автоцистерн – 29428 (+107),
  • специальной техники – 3655 (+2).

Смотрите также Стоит бешеную сумму: Украина на Донбассе уничтожила вражеский ЗРК "Тор-М2"

Потери врага / Инфографика Генштаба ВСУ