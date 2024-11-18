Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Генштаб ЗСУ. На ранок 18 листопада Росія вже втратила в повномасштабній війні проти України понад 722 тисячі бійців – вбитими й пораненими.

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Втрати ворога на 18 листопада 2024 року

Особового складу – близько 722 440 (+1560),

танків – 9365 (+15),

бойових броньованих машин – 19059 (+38),

артилерійських систем – 20586 (+30),

РСЗВ – 1252 (+0),

засобів ППО – 999 (+0),

літаків – 369 (+0),

гелікоптерів – 329 (+0),

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 19073 (+99),

крилатих ракет – 2753 (+112),

кораблів /катерів – 28 (+0),

підводних човнів – 1 (+0),

автомобільної техніки та автоцистерн – 29428 (+107),

спеціальної техніки – 3655 (+2).

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