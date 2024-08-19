Более 600 тысяч ликвидированных захватчиков: огромные потери врага на 19 августа

За прошедшие сутки Силы обороны ликвидировали еще 1120 российских захватчиков. Кроме того, уничтожили 208 единиц техники врага.

На утро 19 августа потери России в полномасштабной войне против Украины уже превысили 600 тысяч бойцов.

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Потери врага на 19 августа

Личного состава – около 600 470 (+1120),

танков – 8513 (+5),

боевых бронированных машин – 6495 (+15),

артиллерийских систем – 17104 (+48),

РСЗО – 1165 (+4),

средств ПВО – 925 (+2),

самолетов – 367 (+0),

вертолетов – 328 (+0),

БПЛА оперативно-тактического уровня – 13809 (+57),

крылатых ракет – 2437 (+5),

кораблей/катеров – 28 (+0),

подводных лодок – 1 (+0),

автомобильной техники и автоцистерн – 23047 (+55),

специальной техники – 2863 (+17).

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Потери врага на 19 августа / Инфографика Генштаба ВСУ