19 июня, 06:59
Минус еще 1080 оккупантов: потери врага на 19 июня
Основні тези
- За минувшие сутки Силы обороны ликвидировали 1080 оккупантов.
Россия потеряла еще почти 250 единиц техники и вооружения.
За минувшие сутки Россия потеряла в полномасштабной войне против Украины 1080 бойцов. Кроме того, почти 250 единиц техники и вооружения.
По состоянию на утро 19 июня потери врага уже превысили 1 008 000 бойцов. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Генштаб ВСУ.
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Потери врага на 19 июня 2025 года
- Личного состава – около 1 008 240 (+1080),
- танков – 10951 (+4),
- боевых бронированных машин – 22853 (+8),
- артиллерийских систем – 29328 (+63),
- РСЗО – 1420 (+0),
- средств ПВО – 1187 (+0),
- самолетов – 416 (+0),
- вертолетов – 337 (+0),
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 41229 (+64),
- крылатых ракет – 3369 (+0),
- кораблей/катеров – 28 (+0),
- подводных лодок – 1 (+0),
- автомобильной техники и автоцистерн – 52420 (+108),
- специальной техники – 3918 (+2).
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