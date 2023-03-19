Еще 20 танков и более 700 бойцов: свежие потери врага по состоянию на 19 марта

Украинские защитники и защитницы уничтожают окупантов, которые пытаются захватить наши земли. По состоянию на 19 марта ВСУ ликвидировали уже 164 910 захватчиков.

Только за минувшие сутки статистика потерь врага пополнилась еще 710 бойцами. Сразу оговоримся, что эти цифры приблизительны, ведь подсчитать точное количество ликвидированных россиян в зонах ведения активных боевых действий просто невозможно.

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Потери врага в технике

Также россияне лишились большого количества техники. На балансе "второй армии мира" стало на тысячи единиц боевых машин меньше. Детальнее со статистикой предлагаем ознакомиться дальше:

танков – 3 532,

боевых бронированных машин – 6 853,

артиллерийских систем – 2 568,

РСЗО – 507,

средств ПВО – 268,

самолетов – 305,

вертолетов – 290,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 2 159,

крылатых ракет – 907,

кораблей/катеров – 18,

автомобильной техники и автоцистерн – 5 408,

специальной техники – 252.



Актуальная статистика потерь врага по состоянию на 19 марта / Инфографика Генштаба ВСУ

Эпицентр боевых действий – Бахмут

Об этом заявили в утренней сводке Генштаба ВСУ. В ведомстве напомнили, что враг не оставляет своих планов. Оккупанты стремятся выйти на административные границы Донецкой и Луганской областей. На это они бросают все имеющиеся у себя силы.

Наступательные действия сосредоточены на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском, Марьинском и Шахтерском направлениях. И только за минувшие сутки наши военные отбили 83 атаки врага на этом участке фронта.

Что касается Бахмута, то наши военные отбили ряд атак оккупантов в северной части города. Кроме того, отогнать врагов удалось в районах Орехово-Василевки, Григоровки и Богдановки. Тем временем захватчики продолжили поливать огнем населенные пункты вокруг. Под обстрелы попали Васюковка, Зализнянское, Орехово-Василевка, Григоровка, Богдановка, Бахмут, Ивановское, Часов Яр, Курдюмовка, Озаряновка и Северное Донецкой области.