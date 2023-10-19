Минус 630 оккупантов, самолет и вертолет: потери врага на 19 октября
19 октября 2023, 07:43Читати новину українською
Источник:Генштаб ВСУ
Полномасштабная война в Украине длится почти 20 месяцев. За это время Силы обороны ликвидировали более 290 тысяч российских захватчиков. Кроме того, уничтожили более 40 тысяч единиц российской техники и вооружения.
Так, только за минувшие сутки оккупанты потеряли еще 630 своих бойцов. Кроме того, наши защитники уничтожили вражеский самолет, вертолет и много другой российской техники.
Кстати говоря По меньшей мере 18 попаданий: дроны СБУ атаковали военный лагерь оккупантов в Курской области
Потери России в полномасштабной войне
- Личного состава – около 290 680 (+630),
- танков – 4 992 (+11),
- боевых бронированных машин – 9 437 (+17),
- артиллерийских систем – 6 983 (+39),
- РСЗО – 818 (+4),
- средств ПВО – 548 (+1),
- самолетов – 320 (+1),
- вертолетов – 324 (+1),
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 5 318 (+17),
- крылатых ракет – 1 534 (+0),
- кораблей и катеров – 20 (+0),
- подводных лодок – 1 (+0),
- автомобильной техники и автоцистерн – 9 337 (+34),
- специальной техники – 985 (+3).
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Украинские воины мощно уничтожают вражескую технику
- В течение суток наша авиация нанесла 15 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, 3 – по зенитно-ракетным комплексам агрессора.
- Украинские воины уничтожили российский самолет Су-25 и пять разведывательных беспилотников оперативно-тактического уровня.
- Подразделения ракетных войск поразили два пункта управления, ЗРК "Тор", радиолокационную станцию "Зоопарк-1М" и 11 артиллерийских средств врага.