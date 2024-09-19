Еще 1130 окупантов и 169 единиц техники: потери врага на 19 сентября

19 сентября 2024, 08:34
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Автор: Юлия Мурина

Источник:

Генштаб ВСУ

Украинские защитники и защитницы ликвидировали еще 1130 оккупантов. Также наши воины за минувшие сутки уничтожили 169 единиц техники агрессора.

По состоянию на утро 19 сентября Россия уже потеряла в полномасштабной войне против Украины более 638 тысяч бойцов.

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Потери врага

  • Личного состава – около 638 140 (+1130),
  • танков – 8705 (+14),
  • боевых бронированных машин – 17093 (+13),
  • артиллерийских систем – 18177 (+23),
  • РСЗО – 1189 (+1),
  • средств ПВО – 947 (+0),
  • самолетов – 369 (+0),
  • вертолетов – 328 (+0)
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 15417 (+63),
  • крылатых ракет – 2592 (+0),
  • кораблей/катеров – 28 (+0),
  • подводных лодок – 1 (+0),
  • автомобильной техники и автоцистерн – 24839 (+55),
  • специальной техники – 3109 (+0).

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Потери врага на 19 сентября 2024 года / Инфографика Генштаба ВСУ