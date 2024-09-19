Еще 1130 окупантов и 169 единиц техники: потери врага на 19 сентября
19 сентября 2024, 08:34Читати новину українською
Источник:Генштаб ВСУ
Украинские защитники и защитницы ликвидировали еще 1130 оккупантов. Также наши воины за минувшие сутки уничтожили 169 единиц техники агрессора.
По состоянию на утро 19 сентября Россия уже потеряла в полномасштабной войне против Украины более 638 тысяч бойцов.
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Потери врага
- Личного состава – около 638 140 (+1130),
- танков – 8705 (+14),
- боевых бронированных машин – 17093 (+13),
- артиллерийских систем – 18177 (+23),
- РСЗО – 1189 (+1),
- средств ПВО – 947 (+0),
- самолетов – 369 (+0),
- вертолетов – 328 (+0)
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 15417 (+63),
- крылатых ракет – 2592 (+0),
- кораблей/катеров – 28 (+0),
- подводных лодок – 1 (+0),
- автомобильной техники и автоцистерн – 24839 (+55),
- специальной техники – 3109 (+0).
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