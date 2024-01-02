Более 800 оккупантов, танки, РСЗО, ПВО: огромные потери врага на 2 января

2 января 2024, 08:07
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Источник:

Генштаб ВСУ

Россия продолжает воевать на Украине и терять личный состав и технику. Только за последние сутки враг потерял 810 единиц личного состава.

С 24 февраля 2022 года навечно прекратили воевать 360 820 русских солдат. Однако потери врага могут быть больше, ведь установить их из-за интенсивных боевых действий трудно.

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Какие потери врага на войне в Украине

  • танков – 5990 (+7);
  • боевых бронированных машин – 11100 (+13);
  • артиллерийских систем – 8531 (+49);
  • РСЗО – 945 (+2);
  • средства ПВО – 626 (+1);
  • самолетов – 329 (+0);
  • вертолетов – 324 (+0);
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 6710 (+53);
  • крылатые ракеты – 1710 (+1);
  • корабли/катера – 23 (+0);
  • подлодки – 1 (+0);
  • автомобильной техники и автоцистерн – 11 365 (+35);
  • специальная техника – 1284 (+7).


Потери врага 2 января 2024 года

Последние потери России на войне в Украине

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Автор: Діана Квасневська