Более 800 оккупантов, танки, РСЗО, ПВО: огромные потери врага на 2 января
2 января 2024, 08:07Читати новину українською
Источник:Генштаб ВСУ
Россия продолжает воевать на Украине и терять личный состав и технику. Только за последние сутки враг потерял 810 единиц личного состава.
С 24 февраля 2022 года навечно прекратили воевать 360 820 русских солдат. Однако потери врага могут быть больше, ведь установить их из-за интенсивных боевых действий трудно.
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Какие потери врага на войне в Украине
- танков – 5990 (+7);
- боевых бронированных машин – 11100 (+13);
- артиллерийских систем – 8531 (+49);
- РСЗО – 945 (+2);
- средства ПВО – 626 (+1);
- самолетов – 329 (+0);
- вертолетов – 324 (+0);
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 6710 (+53);
- крылатые ракеты – 1710 (+1);
- корабли/катера – 23 (+0);
- подлодки – 1 (+0);
- автомобильной техники и автоцистерн – 11 365 (+35);
- специальная техника – 1284 (+7).
Потери врага 2 января 2024 года
Последние потери России на войне в Украине
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