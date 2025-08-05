Сырский назвал число потерь живой силы врага с начала 2025 года
- Александр Сырский сообщил, что с начала 2025 года Россия потеряла значительное количество военных из-за эффективных действий ВСУ.
- По данным военного командования, с начала вторжения потери россиян составили более 1 миллиона солдат.
Украина продолжает уничтожать российских захватчиков, которые суют на наши территории. Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский назвал, сколько военных потеряла Россия с начала 2025 года.
Все потери российская армия несет с помощью профессиональных действий украинских военных. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Главнокомандующего ВСУ Александра Сырского.
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Какие потери России на войне с начала 2025 года?
Александр Сырский отметил, что украинские воины мужественно держат оборону на всех направлениях. Защитники эффективно уничтожают вражескую технику и живую силу врага. Потери россиян на август 2025 года составили 267 460 военных.
Каждый уничтоженный оккупант приближает справедливый мир для Украины,
– подчеркнул Сырский.
Главнокомандующий поблагодарил защитников и защитниц за их мужество, стойкость и приближение победы Украины.
Ликвидация захватчиков на разных направлениях фронта: смотрите видео
Украинское военное командование регулярно информирует о потерях врага, подчеркивая, что эти данные являются результатом работы ВСУ. Так, только за сутки 5 августа ликвидировано 1 120 российских оккупантов.
Всего с начала полномасштабного вторжения России в Украину, армия страны-агрессора потеряла более 1 миллиона солдат.
Ранее сообщалось, что из-за недостатка военных Россия начала отправлять на фронт женщин. Также мобилизуют людей, которые не имеют боевого опыта. На Харьковском направлении заметили подразделения, в составе которых были представители разных национальностей.