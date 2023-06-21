540 оккупантов и более 130 единиц российской техники: потери врага 21 июня
21 июня 2023, 07:42Читати новину українською
Источник:Генштаб ВСУ
Украинские воины ежедневно ведут бой с оккупантами и продолжают наносить врагу безумные потери. По состоянию на 21 июня ВСУ ликвидировали 222 тысяч российских бойцов.
Только за прошедшие сутки враг потерял более полтысячи военных. Кроме того, наши воины уничтожили 131 единицу разнообразной военной техники агрессора.
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Потери российских войск
- Личного состава – 222000 (+540) человек,
- танков – 4006 (+9),
- боевых бронированных машин – 7771 (+21),
- артиллерийских систем – 3920 (+32),
- РСЗО – 615 (+1),
- средств ПВО – 375 (+3),
- самолетов – 314 (+0),
- вертолетов – 306 (+0),
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 3428 (+35),
- крылатых ракет – 1214 (+0),
- кораблей – 18 (+0),
- автомобильной техники и автоцистерн – 6667 (+22),
- специальной техники – 539 (+8).
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На Таврическом направлении обезвредили более 5 рот врага
- Накануне на Таврическом направлении потери агрессора убитыми и ранеными составили более пяти рот. Заметим, что численность роты в большинстве армий мира составляет 80 – 250 военнослужащих.
- Также украинские военные уничтожили и повредили 46 единиц российской техники. В частности 13 танков, 7 единиц БМП, БТР, БПЛА Supercam, 4 гаубицы 2С19 "Мста-С", гаубицу 2А65 "Мста-Б", ЗРК "Бук", 2 противотанковые пушки МТ-12 "Рапира" РЛС "Зоопарк", тяжелую огнеметную систему "Солнцепек".
- Кроме того, было уничтожено 5 мест хранения боеприпасов.