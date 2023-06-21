540 оккупантов и более 130 единиц российской техники: потери врага 21 июня

Украинские воины ежедневно ведут бой с оккупантами и продолжают наносить врагу безумные потери. По состоянию на 21 июня ВСУ ликвидировали 222 тысяч российских бойцов.

Только за прошедшие сутки враг потерял более полтысячи военных. Кроме того, наши воины уничтожили 131 единицу разнообразной военной техники агрессора.

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Потери российских войск

Личного состава – 222000 (+540) человек,

танков – 4006 (+9),

боевых бронированных машин – 7771 (+21),

артиллерийских систем – 3920 (+32),

РСЗО – 615 (+1),

средств ПВО – 375 (+3),

самолетов – 314 (+0),

вертолетов – 306 (+0),

БПЛА оперативно-тактического уровня – 3428 (+35),

крылатых ракет – 1214 (+0),

кораблей – 18 (+0),

автомобильной техники и автоцистерн – 6667 (+22),

специальной техники – 539 (+8).

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