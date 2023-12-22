Еще 1080 оккупантов и 108 единиц техники: потери врага на 22 декабря

22 декабря 2023, 07:57
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Источник:

Генштаб ВСУ

Полномасштабная война, развязанная Россией, длится в Украине уже почти 22 месяца. Потери агрессора уже превысили 350 тысяч бойцов и 47 тысяч единиц техники и вооружения.

Только за минувшие сутки украинские защитники и защитницы ликвидировали еще 1080 оккупантов и уничтожили десятки единиц техники врага. Об этом информирует 24 Канал.

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Потери России на утро 22 декабря

  • Особого состава – около 351 350 (+1080),
  • танков – 5837 (+9),
  • боевых бронированных машин – 10843 (+18),
  • артиллерийских систем – 8250 (+24),
  • РСЗО – 932 (+0),
  • средств ПВО – 611 (+0),
  • самолетов – 324 (+0),
  • вертолетов – 324 (+0),
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 6365 (+23),
  • крылатых ракет – 1613 (+0),
  • кораблей / катеров – 22 (+0),
  • подводных лодок – 1 (+0),
  • автомобильной техники и автоцистерн – 10944 (+25),
  • специальной техники – 1217 (+9).

Потери врага / Инфографика Генштаба ВСУ

 

ССО ударили по оккупантам на левом берегу Херсонской области

  • Отметим, 18 декабря в Силах специальных операций ВСУ сообщили, что во время ведения разведки на Херсонском направлении операторы ССО обнаружили российский "Солнцепок".
  • Из этой огнеметной системы агрессор неоднократно наносил удары по позициям Сил обороны в районе села Крынки.
  • Операторы ССО совместно с военнослужащими 140-го отдельного разведывательного батальона Морской пехоты и СБУ нанесли огневое поражение по вражеской технике. Так что у россиян еще минус один "Солнцепек".
Автор: Юлія Муріна