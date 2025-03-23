23 марта, 07:37
Еще 1470 оккупантов и 495 единиц техники и вооружения: потери врага на 23 марта
Основні тези
- Украинские воины ликвидировали еще 1470 российских захватчиков и 495 единиц техники и вооружения врага.
- Россия уже потеряла в полномасштабной войне против Украины более 903 тысяч бойцов.
За минувшие сутки Силы обороны ликвидировали еще 1470 российских захватчиков. Также наши защитники и защитницы уничтожили почти 500 единиц вражеской техники и вооружения.
С начала полномасштабной войны Россия уже потеряла более 903 тысяч бойцов. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Генштаб ВСУ.
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Потери врага на 23 марта
- Личного состава – около 903480 (+1470),
- танков – 10412 (+9),
- боевых бронированных машин – 21636 (+27),
- артиллерийских систем – 25048 (+104),
- РСЗО – 1333 (+6),
- средств ПВО – 1116 (+5),
- самолетов – 370 (+0),
- вертолетов – 331 (+0),
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 30495 (+157),
- крылатых ракет – 3121 (+0),
- кораблей/катеров – 28 (+0),
- подводных лодок – 1 (+0),
- автомобильной техники и автоцистерн – 41610 (+185),
- специальной техники – 3784 (+2).
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Потери врага на 23 марта 2025 года / Инфографика Генштаба ВСУ