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24 Канал Новости Украины Еще 1470 оккупантов и 495 единиц техники и вооружения: потери врага на 23 марта
23 марта, 07:37
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Еще 1470 оккупантов и 495 единиц техники и вооружения: потери врага на 23 марта

Юлия Мурина
Основні тези
  • Украинские воины ликвидировали еще 1470 российских захватчиков и 495 единиц техники и вооружения врага.
  • Россия уже потеряла в полномасштабной войне против Украины более 903 тысяч бойцов.

За минувшие сутки Силы обороны ликвидировали еще 1470 российских захватчиков. Также наши защитники и защитницы уничтожили почти 500 единиц вражеской техники и вооружения.

С начала полномасштабной войны Россия уже потеряла более 903 тысяч бойцов. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Генштаб ВСУ.

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Потери врага на 23 марта

  • Личного состава – около 903480 (+1470),
  • танков – 10412 (+9),
  • боевых бронированных машин – 21636 (+27),
  • артиллерийских систем – 25048 (+104),
  • РСЗО – 1333 (+6),
  • средств ПВО – 1116 (+5),
  • самолетов – 370 (+0),
  • вертолетов – 331 (+0),
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 30495 (+157),
  • крылатых ракет – 3121 (+0),
  • кораблей/катеров – 28 (+0),
  • подводных лодок – 1 (+0),
  • автомобильной техники и автоцистерн – 41610 (+185),
  • специальной техники – 3784 (+2).

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Потери врага на 23 марта 2025 года / Инфографика Генштаба ВСУ