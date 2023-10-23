Наши защитники навсегда прогнали еще почти 900 оккупантов: потери врага на 23 октября

Россияне продолжают наступать на разных направлениях, в частности, Авдеевском. Враг терпит колоссальные потери, но не прекращает бросать на верную смерть своих солдат. Только за минувшие сутки ликвидировали 870 оккупантов.

Обратим внимание, что с начала полномасштабного вторжения на тот свет отправили 294 700 российских захватчиков. И эта цифра может быть значительно больше. Следует понимать, что точно подсчитать ликвидированных противников в зонах ведения активных боевых действий очень трудно.

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Потери врага в технике

Не менее впечатляет статистика потерь врага в технике. За более чем полтора года полномасштабного вторжения наши военные превратили в металлолом тысячи танков, боевых бронированных машин, артиллерийских систем, БПЛА оперативно-тактического уровня, автомобилей и автоцистерн.

Российские захватчики не досчитаются нескольких сотен самолетов и вертолетов. В них стало меньше РСЗО и средств ПВО. Так называемая "вторая армия мира" имеет на 20 судов и одну подлодку меньше. Напомним, что крейсер "Москва" более года успешно лежит себе на дне Черного моря.

танков – 5 093;

боевых бронированных машин – 9 653;

артиллерийских систем – 7 057;

РСЗО – 825;

средств ПВО – 551;

самолетов – 320;

вертолетов – 324;

БПЛА оперативно-тактического уровня – 5 345;

крылатых ракет – 1 536;

кораблей и катеров – 20;

подводных лодок – 1;

автомобильной техники и автоцистерн – 9 419;

специальной техники – 998.



Актуальные потери врага по состоянию на 23 октября / Инфографика Генштаба ВСУ

В Генштабе также отметили, что за прошедшие сутки авиация Сил обороны нанесла 7 ударов по районам скопления живой силы, оружия и техники врага. Кроме того, подразделения ракетных войск уничтожили 4 артиллерийских средства оккупантов.​ Добавим, что в ночь на 23 октября наши военные уничтожили 13 БпЛА типа "Шахед", 1 ракету Х-59 и еще один неустановленного типа ударный дрон-камикадзе.