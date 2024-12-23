Еще почти 2000 ликвидированных оккупантов: потери врага на 23 декабря

За минувшие сутки Силы обороны уничтожили 175 единиц российской техники и вооружения. Кроме того, украинские защитники и защитницы ликвидировали еще 1990 оккупантов.

С 24 февраля 2022 года Россия уже потеряла более 776 тысяч бойцов. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Генштаб ВСУ.

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Потери врага на 23 декабря 2024 года

Личного состава – 776 090 (+1990),

танков – 9615 (+6),

боевых бронированных машин – 19885 (+15),

артиллерийских систем – 21313 (+29),

РСЗО – 1256 (+0),

средств ПВО – 1030 (+0),

самолетов – 369 (+0),

вертолетов – 329 (+0),

БПЛА оперативно-тактического уровня – 20790 (+55),

крылатых ракет – 2948 (+1),

кораблей/катеров – 28 (+0),

подводных лодок – 1 (+0),

автомобильной техники и автоцистерн – 32039 (+67),

специальной техники – 3664 (+2).

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Потери врага на 23 декабря 2024 года / Инфографика Генштаба ВСУ