Еще почти 2000 ликвидированных оккупантов: потери врага на 23 декабря
23 декабря 2024, 07:35Читати новину українською
За минувшие сутки Силы обороны уничтожили 175 единиц российской техники и вооружения. Кроме того, украинские защитники и защитницы ликвидировали еще 1990 оккупантов.
С 24 февраля 2022 года Россия уже потеряла более 776 тысяч бойцов. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Генштаб ВСУ.
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Потери врага на 23 декабря 2024 года
- Личного состава – 776 090 (+1990),
- танков – 9615 (+6),
- боевых бронированных машин – 19885 (+15),
- артиллерийских систем – 21313 (+29),
- РСЗО – 1256 (+0),
- средств ПВО – 1030 (+0),
- самолетов – 369 (+0),
- вертолетов – 329 (+0),
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 20790 (+55),
- крылатых ракет – 2948 (+1),
- кораблей/катеров – 28 (+0),
- подводных лодок – 1 (+0),
- автомобильной техники и автоцистерн – 32039 (+67),
- специальной техники – 3664 (+2).
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