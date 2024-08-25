Еще 1190 оккупантов и 206 единиц техники: потери врага на 25 августа

25 августа 2024, 07:32
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Автор: Юлия Мурина

Источник:

Генштаб ВСУ

За минувшие сутки Силы обороны ликвидировали еще 1190 российских захватчиков. Кроме того, наши защитники и защитницы уничтожили 206 единиц вражеской техники.

Потери России в полномасштабной войне против Украины уже превысили 607 тысяч бойцов. Кроме того, более 88 тысяч единиц техники.

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Потери врага

  • Личного состава – около 607 680 (+1190),
  • танков – 8547 (+5),
  • боевых бронированных машин – 16631 (+11),
  • артиллерийских систем – 17396 (+47),
  • РСЗО – 1171 (+2),
  • средств ПВО – 936 (+1),
  • самолетов – 367 (+0),
  • вертолетов – 328 (+0),
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 14095 (+31),
  • крылатых ракет – 2444 (+0),
  • кораблей/катеров – 28 (+0),
  • подводных лодок – 1 (+0),
  • автомобильной техники и автоцистерн – 23475 (+92),
  • специальной техники – 2928 (+17).

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Потери врага на 25 августа 2024 года / Инфографика Генштаба ВСУ