Еще 1190 оккупантов и 206 единиц техники: потери врага на 25 августа
25 августа 2024, 07:32Читати новину українською
Источник:Генштаб ВСУ
За минувшие сутки Силы обороны ликвидировали еще 1190 российских захватчиков. Кроме того, наши защитники и защитницы уничтожили 206 единиц вражеской техники.
Потери России в полномасштабной войне против Украины уже превысили 607 тысяч бойцов. Кроме того, более 88 тысяч единиц техники.
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Потери врага
- Личного состава – около 607 680 (+1190),
- танков – 8547 (+5),
- боевых бронированных машин – 16631 (+11),
- артиллерийских систем – 17396 (+47),
- РСЗО – 1171 (+2),
- средств ПВО – 936 (+1),
- самолетов – 367 (+0),
- вертолетов – 328 (+0),
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 14095 (+31),
- крылатых ракет – 2444 (+0),
- кораблей/катеров – 28 (+0),
- подводных лодок – 1 (+0),
- автомобильной техники и автоцистерн – 23475 (+92),
- специальной техники – 2928 (+17).
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Потери врага на 25 августа 2024 года / Инфографика Генштаба ВСУ