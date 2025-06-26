26 июня, 06:51
Минус еще 1100 оккупантов: потери врага на 26 июня
Основні тези
- За минувшие сутки Силы обороны ликвидировали 1100 оккупантов, а также уничтожили 275 единиц вражеской техники и вооружения.
- По состоянию на утро 26 июня общие потери России в полномасштабной войне против Украины превысили 1 015 000 бойцов.
За минувшие сутки Силы обороны ликвидировали еще 1100 российских захватчиков. Также уничтожили 275 единиц вражеской техники и вооружения.
По состоянию на утро 26 июня Россия потеряла в полномасштабной войне против Украины более 1 015 000 бойцов. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Генштаб ВСУ.
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Потери врага на 26 июня 2025 года
- Личного состава – около 1 015 750 (+1100),
- танков – 10968 (+1),
- боевых бронированных машин – 22892 (+7),
- артиллерийских систем – 29617 (+48),
- РСЗВ – 1425 (+0),
- средств ПВО – 1188 (+0),
- самолетов – 416 (+0),
- вертолетов – 337 (+0),
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 42153 (+107),
- крылатых ракет – 3388 (+0),
- кораблей/катеров – 28 (+0),
- подводных лодок – 1 (+0),
- автомобильной техники и автоцистерн – 53195 (+111),
специальной техники – 3921 (+1).
Потери врага на 26 июня 2025 года / Инфографика Генштаба ВСУ