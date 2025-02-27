27 февраля, 07:14
Еще 1150 оккупантов и более 370 единиц техники и вооружения: потери врага на 27 февраля
За прошедшие сутки украинские воины ликвидировали еще 1150 российских солдат. Наши защитники и защитницы уничтожили 373 единицы техники и вооружение агрессора.
С начала полномасштабной войны против Украины Россия уже потеряла более 871 тысяч бойцов. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Генштаб ВСУ.
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Потери врага на 27 февраля 2025 года
- личного состава – около 871 850 (+1150),
- танков – 10209 (+8),
- боевых бронированных машин – 21196 (+13),
- артиллерийских систем – 23755 (+69),
- РСЗО – 1299 (+0),
- средств ПВО – 1086 (+1),
- самолетов – 370 (+0),
- вертолетов – 331 (+0),
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 27102 (+141),
- крылатых ракет – 3064 (+0),
- кораблей / катеров – 28 (+0),
- подводных лодок – 1 (+0),
- автомобильной техники и автоцистерн– 38842 (+140),
- специальной техники– 3760 (+1).