Еще 1150 оккупантов и более 370 единиц техники и вооружения: потери врага на 27 февраля

За прошедшие сутки украинские воины ликвидировали еще 1150 российских солдат. Наши защитники и защитницы уничтожили 373 единицы техники и вооружение агрессора.

С начала полномасштабной войны против Украины Россия уже потеряла более 871 тысяч бойцов. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Генштаб ВСУ.

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Потери врага на 27 февраля 2025 года

личного состава – около 871 850 (+1150),

танков – 10209 (+8),

боевых бронированных машин – 21196 (+13),

артиллерийских систем – 23755 (+69),

РСЗО – 1299 (+0),

средств ПВО – 1086 (+1),

самолетов – 370 (+0),

вертолетов – 331 (+0),

БПЛА оперативно-тактического уровня – 27102 (+141),

крылатых ракет – 3064 (+0),

кораблей / катеров – 28 (+0),

подводных лодок – 1 (+0),

автомобильной техники и автоцистерн– 38842 (+140),

специальной техники– 3760 (+1).

Потери врага на 27 февраля 2025 года / Инфографика Генштаба ВСУ