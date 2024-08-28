Самолет, 1090 оккупантов и еще 195 единиц техники: потери врага на 28 августа

28 августа 2024, 07:41
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Автор: Юлия Мурина

Источник:

Генштаб ВСУ

За минувшие сутки Силы обороны ликвидировали еще 1090 российских захватчиков. Кроме того, наши защитники и защитницы уничтожили 196 единиц вражеской техники.

Так, ВСУ сбили еще один Су-25. Потери России в полномасштабной войне против Украины уже превысили 611 тысяч бойцов. Также у врага минус более чем 89 тысяч единиц техники.

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Потери врага

  • Личного состава – около 611 190 (+1090),
  • танков – 8568 (+5),
  • боевых бронированных машин – 16681 (+14),
  • артиллерийских систем – 17522 (+27),
  • РСЗО – 1174 (+1),
  • средств ПВО – 938 (+1),
  • самолетов – 368 (+1),
  • вертолетов – 328 (+0),
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 14348 (+94),
  • крылатых ракет – 2553 (+6),
  • кораблей/катеров – 28 (+0),
  • подводных лодок – 1 (+0),
  • автомобильной техники и автоцистерн – 23654 (+41),
  • специальной техники – 2950 (+6).

Потери врага на 28 августа / Инфографика Генштаба ВСУ