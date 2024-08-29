1 200 захватчиков, танки, артсистемы и другая техника: потери врага на 29 августа
29 августа 2024, 08:06Читати новину українською
Источник:Генштаб ВСУ
ВСУ храбро дают отпор армии России, нанося ей немалые потери как в личном составе, так и в технике. Так, только за минувшие сутки наши Силы обороны ликвидировали 1 200 оккупантов.
Заметим, что с начала полномасштабного вторжения российское войско потеряло значительное количество единиц различной техники и оружия. В Генштабе ВСУ поделились, сколько ориентировочно составили общие боевые потери врага.
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Актуальная статистика потерь
С начала полномасштабного вторжения потери врага достигают:
- личного состава – около 612 390 (+1200),
- танков – 8 571 (+3),
- боевых бронированных машин – 16 699 (+18),
- артиллерийских систем – 17 549 (+27),
- РСЗО – 1 174 (+0),
- средств ПВО – 939 (+1),
- самолетов – 368 (+0),
- вертолетов – 328 (+0),
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 14 369 (+21),
- крылатых ракет – 2 556 (+3),
- кораблей/катеров – 28 (+0),
- подводных лодок – 1 (+0),
- автомобильной техники и автоцистерн – 23 706 (+52),
- специальной техники – 2 965 (+15).