Ликвидировано еще 1360 оккупантов и 235 единиц техники: потери врага на 29 октября

29 октября 2024, 07:51
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Автор: Юлия Мурина

Источник:

Генштаб ВСУ

Украинские защитники и защитницы ликвидировали еще 1360 российских захватчиков. Также наши воины уничтожили 235 единиц техники агрессора.

По состоянию на утро 29 октября Россия уже потеряла в полномасштабной войне более 692 тысяч бойцов. Об этом сообщил Генштаб ВСУ.

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Потери врага на 29 октября 2024 года

  • Личного состава – около 692080 (+1360),
  • танков – 9129 (+9),
  • боевых бронированных машин – 18404 (+9),
  • артиллерийских систем – 19917 (+45),
  • РСЗВ – 1241 (+1),
  • средств ПВО – 984 (+0),
  • самолетов – 369(+0),
  • вертолетов – 329 (+0),
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 17939 (+72),
  • крылатых ракет – 2625 (+0),
  • кораблей/катеров - 28 (+0),
  • подводных лодок – 1 (+0),
  • автомобильной техники и автоцистерн – 27749 (+89),
  • специальной техники – 3566 (+10).

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Потери врага на 29 октября 2024 года / Инфографика Генштаба ВСУ