Минус еще более 600 оккупантов: потери врага по состоянию на 3 апреля
3 апреля 2023, 08:02Читати новину українською
Источник:Генеральный штаб ВСУ
ВСУ уже 404 дня подряд сокращают армию страны-захватчика. В общей сложности наши воины уже уничтожили около 175 160 оккупантов.
Только за минувшие сутки на концерт к Кобзону отправились еще 610 захватчиков.
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Кроме того, у врага значительные потери в технике.
Потери России в полномасштабной войне против Украины
- танков – 3 619 (+1) единиц;
- боевых бронированных машин – 6 993 (+7) единицы;
- артиллерийских систем – 2 694 (+7) единицы;
- РСЗО – 527 единиц;
- средств ПВО – 280 (+1) единиц;
- самолетов – 306 единиц;
- вертолетов – 291 единица;
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 2 262 (+13) единицы.
- крылатых ракет – 911 единиц;
- кораблей/катеров – 18 единиц;
- автомобильной техники и автоцистерн – 5 553 (16) единицы.
- специальной техники – 298 (+2) единиц.
Потери врага в технике по состоянию на 3 апреля 2023 года / Картинка Генштаба
Почему гибнут враги
- Заметим, что оккупанты погибают не только на поле боя и не только от действий Вооруженных Сил. Собственно, в воскресенье, 2 апреля, в одном из кафе Санкт-Петербурга взорвали российского военного корреспондента Владлена Татарского, настоящее имя которого Максим Фомин. Как отметили в Институте изучения войны, это может быть следствием раскола внутри вражеских элит.
- Кроме того, в минобороны Великобритании писали о том, что часто причиной смерти представителей "второй армии мира" является попойка и переохлаждение. Если с первым все и так понятно, то по поводу второго пункта возникает логичный вопрос: "А что же произошло?" – то есть "неужели" Кремль не может обеспечить своих военных надлежащей амуницией, чтобы они не отправлялись к Кобзону.
- Очевидно, уже все отдают себе отчет, что военные для Путина – это всего лишь "пушечное мясо", а не живые люди, которыми можно забрасывать поле боя, чтобы достичь хоть каких-то целей. Хотя не удается добиться минимальной победы Москве даже с такой тактикой. В частности, об этом говорил бывший президент Монголии Цахиагийн Элбэгдорж.